Uuringus selgus, milline võib olla koroonaviiruse mõju ajule

«Need konkreetsed Covidi tüsistused ja neuroloogilised häired üldisemalt on seotud teie võimega maailmaga mõttekalt suhelda,» ütles uuringu juhtivautor dr Pria Anand, Bostoni ülikooli meditsiinikooli neuroloogiadotsent. «Ma arvan, et see on selle viiruse ainulaadne ja laastav omadus.»