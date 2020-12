Uuringus ilmnes, millisel päeval on suurem tõenäosus operatsioonil surra

Leiud viitavad sellele, et kirurgi võivad häirida elusündmused, mis pole otseselt seotud tööga, ütlevad teadlased.

Laboratoorsed katsed on näidanud, et operatsioonisaalis levinud segavad tegurid nagu müra, seadmetega seotud probleemid ja isiklikud vestlused, võivad kirurgide töövõimele kahjulikult mõjuda, kuid tõsielulist tõendust on sellele vähe.

Üks teooria on, et kirurgid võivad suurema tõenäosusega kiirustada protseduure lõpetama, et minna sünnipäeva tähistama, mille tõttu võib tulemus kannatada.

Selle teooria testimiseks kasutasid teadlased USA eakate elanikkonna riiklikult kogutud Medicare'i andmeid, et uurida surma 30 päeva jooksul pärast operatsiooni 65–99-aastaste patsientide hulgas, kellele tehti aastatel 2011–2014 USA haiglates üks 17-st tavalisest erakorralisest kirurgilisest protseduurist.

See oli seotud teabega kirurgide sünnipäevade kohta ning arvesse võeti selliseid tegureid nagu patsiendi vanus ja haiguse raskusaste, kirurgi eriala ja haigla personali tase.

Analüüsiti 980 876 protseduuri, mida viisid läbi 47 489 kirurg. Neist 2064 (0,2%) tehti kirurgide sünnipäeval.

Patsientidel, keda opereeriti kirurgi sünnipäeval, oli suurem suremus kui teistel päevadel operatsioonil olnud patsientidel (6,9% sünnipäevadel ja 5,6% muudel päevadel).

Kuigi see on märkimisväärne, on see võrreldav teiste sündmuste, sealhulgas jõulude ja uusaasta ning nädalavahetuste mõjuga, mis väidetavalt mõjutavad pakutava hoolduse kvaliteeti, märgivad teadlased.

Nende leidude kohta on mitu võimalikku seletust, märkisid teadlased.

Sünnipäevavestlused meeskonnaliikmetega või sünnipäevasõnumid võivad operatsiooni samuti häirida, põhjustades meditsiinilisi vigu.

Või võib juhtuda, et kirurgid pöörduvad harvemini haiglasse, et näha oma patsiente, kellel on tervisliku seisundi halvenemise tunnused, kui nad õhtustavad koos pere ja sõpradega, võrreldes tavaliste õhtutega.

Tegu on vaatlusuuringuga, seega ei saa põhjust kindlaks teha ega välistada muude mõõtmata tegurite mõju. Vanemate Medicare'i patsientide protseduuridele keskendumine tähendab ka seda, et leiud ei pruugi kehtida teiste patsientide rühmade ega kirurgiliste protseduuride puhul.