Teadlased on jõudnud jälile, mis aitab eemal hoida Alzheimerit

Vaimse tervise häired on tänapäeval laialt levinud. Depressiooni peetakse sageduselt esimeseks ja ärevushäireid kuuendaks elukvaliteeti ning toimetulekut piiravaks põhjuseks. Vaimse tervise häired on ka mitmete füüsilise tervise häirete riskitegurid.

Paljudes uuringutes on näidatud, et füüsiline treening pidurdab ka kognitiivse funktsiooni halvenemist ning dementsuse kujunemist eakatel.

Veebiplatvormil The Conversation, mis edastab tõenduspõhist infot erinevate teaduharude uuringute kohta, on füsioloogiaprofessor Aine Kelly Iirimaalt Dublinist analüüsinud teadaolevaid andmeid mehhanismidest, kuidas füüsiline treening mõjutab aju struktuuri ja sellest tulenevalt ka funktsiooni.

Nii eksperimentaalsetes kui ka eakate inimeste vaatlusuuringutes on näidatud, et regulaarne füüsiline treening suurendab aju mahtu.

Uuringus, kus üle 60 aasta vanustele isikutele rakendati aeroobset treeningut kuue kuu vältel, leiti magnettomograafilisel (MRT) uuringul hipokampuse mahu suurenemine. Vaatlusalustel registreeriti ka kognitiivse võimekuse paranemine. On näidatud, et füüsiline treening suurendab neurotroopse faktori vabanemist ajurakkudest vereringesse, mis stimuleerib neurogeneesi – uute neuronite arenemist ka täiskasvanu ajus. Neurogenees on võimalik vähestes aju piirkondades, sealhulgas hipokampuses, aju struktuuris, mis on seotud õppimise ja mäluga. Seega võib regulaarne füüsiline treening toetada mälufunktsiooni tänu neurogeneesile. Sama mehhanismiga võiks füüsiline treening olla potentsiaalne raviviis mitmesuguste haiguste nagu Alzheimeri ja Parkinsoni tõve ning depressiooni korral.

Aju on hea verevarustusega, teda läbib 15 protsenti kogu organismi veremahust, samas kui aju ise moodustab 2–3 protsenti organismi massist. Uuringutes on näidatud, et regulaarne füüsiline treening, kutsudes esile neurogeneesi, kutsub esile ka uute veresoonte teket angiogeneesi, et varustada uusi neuroneid verega. Füüsiline treening parandab kogu südame-veresoonkonna talitlust ja seega tagab ajule hea verevarustuse. Teadaolevalt on füüsiline aktiivsus oluline kõrgvererõhutõve ennetuses ja ka ravis. Kõrgvererõhutõbi on oluline dementsuse riskitegur.