Öpik: riigil peaks olema võitluses koroonaviirusega kuu pikkune plaan

«Isegi terviseametis veel töötades ei olnud mul alati selgust – võib-olla olin ise jätnud midagi kahe silma vahele –, et mis on meie suurem ja pikem plaan. See on oluline ja seda vajavad nii partnerid kui inimesed,» rääkis Öpik ja tõi näiteks hiljutise segaduse koolide sulgemise ümber. Öpik nentis, et kui tegu ei ole just äkksündmusega, saaks paremini planeerida ja seda inimestega ette jagada, vahendab ERR.