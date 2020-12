AVASTUS ⟩ Covid-19 raskusega seotud viis geeni juhatavad uute ravivõimalusteni

Geneetilised tõendid on kliiniliste uuringute järel parim viis öelda, millised ravimeetodid on haiguse puhul tõhusad. Eksperdid toovad uute uuringute valguses välja, milliseid olemasolevaid ravimeid võiks edaspidi kasutada Covid-19 kliinilistes uuringutes, kirjutab Reuters.

Samuti avastasid nad, et geeni INFAR2 aktiivsuse suurenemine loob tõenäoliselt ka kaitse, sest see jäljendab interferooni mõju – see on valke, mida immuunsüsteemi rakud vabastavad viirustega võitlemiseks.