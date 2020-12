USA nakkushaiguste ekspert teatas oma suurimast hirmust seoses Covid-19 vaktsiiniga

USA parim nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci on juba kuid töötanud koos Trumpi tervishoiuametnikega selle nimel, et aasta lõpuks saaks ameeriklasi Covid-19 vastu vaktsineerima hakata.

Reedel teatas Fauci, et USA on valmis vaktsiini laiali saatmiseks üle kogu riigi erakorraliseks kasutamiseks eesliini töötajatele. Mees ütles, et kardab kõige rohkem seda, et on palju inimesi, kes ei taha end kohe vaktsineerida, vahendab Daily Beast.

«Mis on põhjuseks, miks inimesed kahtlevad? Nad arvavad, et see valmis liiga kiiresti? See oli kahtlemata kõige kiiremini heakskiidu saanud vaktsiin. Kuid antud kiirus on tingitud erakordsetest teaduslikest edusammudest, mis aitasid meil teha asju kuude jooksul, kui tavaliselt oleks need aega võtnud aastaid. Kui see kahtlejatele ära seletada, siis ma usun, et lähevad nemadki vaktsineerima. Kui aga mitte, siis oleme küll jamas,» selgitas Fauci.

Fauci sõnul on probleem selles, et kui hulgaliselt tervishoiutöötajaid otsustaks vaktsiini mitte teha, siis võib ka ülejäänud elanikkond vaktsineerimise osas kahtlema hakata. Ja see ainult pikendaks aega, mis kuluks riigi õigele rajale jõudmiseks. «Inimesed, kes ei ole riskigrupis ega eakad, ei saa vaktsiini lähikuude jooksul. See on lihtsalt reaalsus, millega tuleb silmitsi seista,» sõnas ta.