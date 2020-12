See ei kehti ainult Venemaal toodetud Sputnik V, vaid kõigi Covid-19 vaktsiinide puhul. «Liigselt alkoholi tarbivad inimesed on hädas erinevate terviseprobleemidega ja kehv immuunsüsteem on üks neist,» sõnas Edinburghi ülikooli immunoloog Eleanor Riley. Nõrga immuunsüsteemiga inimesed on aga erinevatele infektsioonidele oluliselt vastuvõtlikumad, kirjutab New Scientist.