Kolmandiku migreenidest kutsub esile üks konkreetne faktor

25 protsenti uuringus osalenutest, kes enam alkoholi ei tarbi või kunagi tarbinud polnud, tegid sellise valiku just alkoholi migreeni soodustavate omaduste tõttu, kirjutab Science Daily.

Uuringu autorid tõdesid, et antud teemal on vaja teha lisauuringuid, kuid seos alkoholi tarbimise ja migreeni vahel on selge.