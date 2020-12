Irja Lutsar avaldas, millal on lootust naasta koroonavaba elu juurde

Lutsari sõnul on raske uskuda, et üks respiratoorne viirus vastu talve ära kaob, eriti veel niisuguse niiske ja suhteliselt sooja ilmaga nagu praegu. «Kuna viirus on Eestis ja kogu Euroopas praegu laialt levinud, siis pigem nakatunute arv tõuseb kui langeb. Märgatav nakatunute arvu vähenemine saabub ilmselt siis kui elanikkonna vaktsineerimine on käima läinud,» selgitab ta.