Puust ja punaseks ⟩ Kuidas Covid-19 vaktsiinid nii kiiresti valmis said?

Teiseks on oluliselt kiirendatud paberite liikumist. Covid-19 pandeemia lahendamisega on tuli takus, et saaks maailma tagasi normaalsusesse või õigemini edasi uude normaalsusesse keerata. Seega ei pea vaktsiinide arendajad ootama mingeid kindlaid dokumentide esitamise kuupäevi vaid kui mõni etapp valmis on, võib andmed kohe ravimiametitesse saata. Samuti näiteks Euroopa Ravimiametil on muidu uute ravimitega see, et peab kõik uuringud prekliinilistest kuni III faasini kokku koguma ja ühe pakina esitama; nüüd kasutatav nn rolling review tähendab jälle, et nii kui midagi valmis, siis kohe saadetakse ja kohe hakatakse läbi vaatama.