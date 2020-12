Arst avaldab, mis on teada Covid-19 antikehade püsivuse kohta ja millal testida

Antikehad on oma olemuselt Y-tähe kujulised valgud, mis tekivad mingi konkreetse organismi sattunud võõra molekuli (antigeeni) vastu. Antikehad jagunevad 5 suurde klassi: IgA, IgE, IgD, IgG ja IgM, millel kõigil on immuunsüsteemis ja -reaktsioonis oma roll.

«Nakkushaiguse läbipõdemise hindamisel otsitakse peamiselt IgG ja IgM klassi, aga ka IgA antikehasid,» räägib Abel. Võõrmolekulid võivad olla suured ja erinevate haigustekitajate molekulid võivad omavahel rohkem või vähem sarnaneda. Seetõttu on võimalikud niinimetatud ristreaktsioonid. «See tähendab, et mingi haigustekitaja vastu tekkinud antikeha võib reageerida ka mõne muu sarnase haigustekitaja või lausa organismi oma valguga,» ütleb arst ja lisab, et ka uue koroonaviiruse puhul on selliseid leide täheldatud. Viirusega varem mitte kokku puutunud inimestelt on siiski leitud antikehasid, mis uue koroonaviirusega reageerivad.