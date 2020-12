«Kohas, kus said haiget, sa ei parane...»

Hoolimata sellest, et tal endal on raske olnud, on noormees leidnud aega ka teiste samasuguse murega inimeste aitamiseks.

Unetud ööd, söögiisu puudumine ja ajutine võimetus end tegutsema sundida on kõik depressiooni märgid. «Mul kadus soov inimestega suhelda. Üleüldine emotsioonitu tunne oli, lihtsalt eksisteerisin. Täielik must auk,» meenutab mees. Kuna see kestis pikemat aega, otsustas ta arsti poole pöörduda. «Esialgu eeldasin, et mul on uneprobleemid, kuid arst tegi mulle testi, mille tulemustest selgus, et minu vaimne tervis ei ole parimas korras, et see on enamat kui lihtsalt halb tuju, ja sellest ajast hakkasin ma depressiooniga tegelema.»