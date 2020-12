Vahelduv paastumine: kasvav trend ja hea viis kaalu langetamiseks

See meetod tähendab, et paastuma peaks 14-16 tundi päevas, naistel üle 15 tunni söömata olla ei soovitata. Ülejäänud kaheksa kuni kümne tunni jooksul tohib teha kaks, kolm või rohkem toidukorda. Lihtsustatult võib antud tehnikat kasutada ka nii, et jätate hommikusöögi vahele ja peale õhtusööki enam millegagi kõhtu ei kinnita. Näiteks teete esimese toidukorra kell 12 ja viimase kell kaheksa õhtul. Paastumise ajal võib juua kõiki nullkalorsusega jooke(näiteks vesi ja must kohv). Oluline on hoida meeles see, et toidukordade ajal peab siiski tervislikult toituma, sest vastasel korral see meetod ei tööta.