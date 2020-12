UURING ⟩ Kas stevia polegi nii kasulik, nagu seni arvanud oleme?

09.04.2013, Berlin, Berlin, Germany - Stevia und Zuckerwuerfel. 0MK130409D033CAROE.JPG GT [MODEL RELEASE: NOT APPLICABLE, PROPERTY RELEASE: NO (c) caro photo agency / Marius Schwarz]

Stevia on teada-tuntud looduslik suhkruasendaja. See on madala kalorsusega magustaja. Seniste uuringute kohaselt on teadlased olnud seisukohal, et tegemist on kahjutu ainega. «Uuest teadustööst selgub aga, et stevia võib olla ohtlik soolestiku tervisele, » teatab Medical News Today