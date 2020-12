Uus alternatiiv ⟩ Lastel esinev äge pimesoolepõletik ei vaja enam ilmtingimata kirurgilist sekkumist

Laps kõhuvalus. Foto on illustratiivne.

Uuringud on näidanud, et lääneriikides põeb 8–10 protsenti elanikkonnast mingil eluperioodil apenditsiiti ehk pimesoolepõletikku. Ägeda kõhuvalu tõttu haiglasse pöördunud lastest diagnoositakse ühel kuni kaheksal protsendil äge apenditsiit. Mitmete metaanalüüside andmeil on antibiootikumravi täiskasvanutel apenditsiidi korral alternatiivne meetod erakorralisele kirurgilisele sekkumisele ehk apendektoomiale, kirjutab Eesti Arst.