WHO andis uued soovitused, kui palju peaksid liikuma lapsed ja täiskasvanud

Täiskasvanud (18-64-aastat)

Kõik täiskasvanud peaksid olema regulaarselt aktiivsed.

Peamine muutus mis on toimunud võrreldes eelmiste soovitustega on see, et ära on kaotatud soovitus liikuda korraga vähemalt 10 minutit. Praegune soovitus on see, et igasugune liikumine on hea ning teha natukene on parem kui mitte midagi teha.

Täiskasvanud peaksid tegema nädalas vähemalt 150-300 minutit mõõduka intensiivsusega või vähemalt 75-150 minutit tugeva intensiivsusega tegevusi, selleks et saada tervisele olulist kasu. Erineva intensiivsusega tegevus võib omavahel ka kombineerida. (Varasem soovitus oli vähemalt 150 minutit mõõduka ning vähemalt 75 minuti tugeva intensiivsusega tegevusi nädalas. Uutes soovitustes on toodud välja, et ainult 150 või 75 minutist ei piisa vaid see minimaalne liikumisaktiivsuse hulk nädalas peaks olema suurem).

Tervisele saadava kasu suurendamiseks, peaksid täiskasvanud lisaks tegema vähemalt mõõduka intensiivsusega lihaseid tugevdavaid harjutusi, mis hõlmaksid kõiki peamisi lihagruppe ning seda vähemalt 2 päeval nädalas.

Selleks, et veelgi suurendada tervisele saadavat kasu, võiksid täiskasvanud teha mõõduka intensiivsusega tegevusi üle 300 minuti nädalas või siis tugeva intensiivsusega tegevusi üle 150 minuti nädalas. Kui varasemalt toodi välja, et lisakasu saamiseks tervisele peaks mõõduka või tugeva intensiivsusega tegevusi tegema vastavalt kuni 300 või 75 minutit nädalas, siis nüüd ollakse seisukohal, et sellest ei piisa ning tegevuste kogukestus nädalas peaks olema üle selle.

Samuti pööratakse suurt tähelepanu istuva aja vähendamisele. WHO soovitab istuvat aega asendada mistahes aktiivsete tegevustega, kusjuures ka kerge intensiivsusega tegevused annavad sellisel juhul märgatava kasu tervisele. Selleks, et kompenseerida istumisest saadavat kahju tervisele, peaksid täiskasvanud olema aktiivsemad kui WHO soovitatud normid ette näevad, (st. igal juhul olema nädalas aktiivsemad kui 300 minutit mõõduka intensiivsusega või 150 minutit tugeva intensiivsusega). Need täiskasvanud, kes igapäevaselt istuvad rohkem, peaksid igapäevaselt olema ka rohkem aktiivsed.