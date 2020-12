Hannes Võrno põetud koroonaviirusest: jõud oli kadunud ja tundus, et õhku ei piisa

«Jõud oli kuhugi kadunud ning tundus, et õhku ei piisa. Guugeldasin sümptomeid ja täitsin ühel saidil linnukestega küsimustiku. Kulus vähem kui kolmveerand tundi ja mulle juba helistati. Öeldi, et aega koroonatesti drive-in telki pakutakse tunni pärast, kuna on kahtlus, et see mul ongi,» kirjeldas ta toimunut.