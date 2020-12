Gluteenitarbimise varajane alustamine võib lapsi tõsise terviseprobleemi tekkimisest säästa

Viimastel aastatel on ilmunud erinevate allergiaohtlike toiduainete kohta uuringuid, mis näitavad, et varasem alustamine vähendab ülitundlikkuse kujunemise riski. Näib, et just vanusevahemikus neli kuni kuus kuud on laste immuunsüsteem valmis erinevaid toiduga saadavaid valkusid tundma õppima ja ohutuna tõlgendama, kirjutab Med24.