Eesti sotsiaalhoolekanne sai ainulaadse digiplatvormi

Eesti idufirma CareMate sai valmis innovaatilise sotsiaalvaldkonnas kasutatava platvormi, mis vahendab isiku- ja koduhooldusteenuseid erivajadusega lastele ning täiskasvanutele ning pakub hooldusabi eakatele.

CareMate asutaja ja aasta noor naisettevõtja 2020, Marion Tederi sõnab: «Tegu on esimese digiplatvormiga sotsiaalhoolekande valdkonnas mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas ja võimalik, et see on oma võimekuse ning kasutusmugavuse poolest üks eesrindlikumaid kogu maailmas,» kommenteerib Teder.

«Eesti sotsiaalhoolekandes on inimesel endal ja tema lähedastel olnud ajalooliselt suur roll ning oluliseks jääb see ka edaspidi. Seetõttu on väga tähtis, et lisaks omavalitsustele, kelle korraldada on mitmesugused sotsiaalteenused, oleks inimestel endal võimalik valida mitmekesiste paindlike lahenduste seast,» selgitab Rait Kuuse, sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler.

«Uue lahenduse saime toimima tänu olemasolevate klientide tagasisidele. Lisaks on meid kolm aastat toetanud mentorid ja eksperdid oma nõuannetega, kes on innustanud meid selle keerulise valdkonnaga tööd jätkama,» selgitas Teder.

Bolt asutaja Martin Villig tõdeb, et tal on rõõm näha, et platvormimajanduse mudelit saab edukalt rakendada ka sotsiaalhoolekande teenuste vahendamises. «Eesti on digiriik, kus idufirmade abiga on innovatsiooni tehtud väga erinevates valdkondades. Viimaks on uuendused jõudnud ka sotsiaalhoolekande valdkonda. CareMate on tore näide vajalikust teenusest, mis aitab paljudel peredel elu kergemaks teha, muutes Eesti ühiskonda täisväärtuslikumaks ja paremaks,» kommenteerib Villig.

«Lahendame platvormi abiga täna mitut Eesti sotsiaalhoolekande probleemi korraga. Esiteks tagab teenus iseseisvuse kõigile, kellel see on enda erivajaduse, haiguse või siis lähedase hoolduskoormuse tõttu piiratud. Teiseks pakub teenus vaimset tuge erivajadustega inimestele ja üksinduses vaevlevatele eakatele, vähendades seejuures omastehooldajate igapäevast koormust. Kolmandaks on digiplatvorm paindlik tööandja neile, kes tunnevad, et hoolivad teistest ja on valmis abistama, teenides seejuures ka sissetulekut,» kirjeldab Teder.

Teenuse saamiseks tuleb pereliikmel või isikuhooldusteenuseid vajaval inimesel registreerida end kasutajaks caremate.ee veebilehel. Rakenduse saab alla laadida ka oma nutitelefoni või -seadmesse Google Play ja Apple’i rakenduste poest. Hoolesõbra saab tellida alates 45 minutist kuni mitme tunnini olenevalt abivajadusest. Teder lisab, et uuenenud platvormil on mitmeid olulisi täiendusi, mida kliendid soovisid. «Näiteks on nüüd võimalik tellida teenust konkreetselt hooleandjalt, lähtuvalt tema vabadest aegadest. Samuti saab teha ülekandeid arvega, saada teavitusi igast rakenduses tehtavast sammust ning juhiseid tellimuste paremaks korraldamiseks.»