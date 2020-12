«Kui organism on kroonilises stressis – stressihormoonide kortisooli, adrenaliini ja noradrenaliini tase on pidevalt kõrge –, siis väheneb võime tõelistele stressoritele vastupanu osutada,» tõdeb Põhja-Eesti regionaalhaigla südamearst, professor Margus Viigimaa.



tellijatele Artikkel kuulatav Postimees digipaketi tellijatele

Tellijale

«Kroonilise pingeseisundiga kurnatakse organism ära ja siis läheb lupjumisprotsess kiiremaks, võivad ka trombid tekkida kiiremini. Südame-veresoonkonna haigused on kroonilise stressiga oluliselt sagedasemad,» räägib Viigimaa.

«Kui inimene on depressioonis, ega ta ka väga terviserajale ei lähe. Kui vähegi on võimalik, läheb lifti või autoga, mitte jalgsi. Samuti on suurema tõenäosusega siis toitumine ebatervislik. Need asjad on kõik omavahel seotud – toitumise ja liikumisega, mis on põhilised mõjurid.»

Stessirohke aja mõju

Praegu võib tunduda Covid-19 leviku kõrval teisejärguline südametervise eest hoolitseda, kuna ebapiisava ennetustööga seotud probleemid näivad olevat kaugel. Viigimaa tõdeb, et analoog praegusele võiks olla 90ndate aastate algusaeg, mil toimus vabanemine. «Alguses olid kõik tohutult õnnelikud, aga siis selgus, et ikkagi väga raske on – osalt oli tööpuudus, mõned töötasid jälle 16 tundi päevas. Eesti aja alguses oli ka toitumine väga vilets.» 1994 oli arsti sõnul kõige kõrgema kardiovaskulaarse suremusega aasta. Suremuse tõus kestis kaks aastat ja sellele järgnes aasta-poolteist langust. «Mis tähendab, et protsessid ikkagi päris kiiresti avaldavad oma mõju.»

Samasugused muutused olid samal ajal täheldatavad ka Lätis ja Leedus, ent igal pool Põhjamaades, kus sotsiaalmajanduslikke muutusi ei olnud, langes südame-veresoonkonna haiguste esinemissagedus stabiilselt.

«Stressi osa on ikkagi väga suur — stabiilne ühiskond on ikkagi see, mis südant ja veresooni väga palju kaitseb,» tõdeb Viigimaa.

Talvised ohud

Külmadel talvekuudel, eriti jaanuaris-veebruaris, esineb tunduvalt rohkem südamepuudulikkuse ägenemist, südameinfarkte ja ka äkksurmasid, samuti on talvekuudel kõrgem vererõhk.

Juba sügisel liigutakse vähem, pole aiatöid ega jalgrattasõitu, D- ja C-vitamiini tase langeb ja ka külm aeg on mitmes plaanis halb. «Kui D- ja C-vitamiini on vähem ja on külm, tekivad infektsioonid. Nende infektsioonidaga kaasneb ka lupjumise risk – ateroskleroos veresoone seinas väga suurel määral ongi põletik. Põletik kahjustab ka arterite seinu, ka südamelihast – võib tekitada südamelihase põletiku. Seda viimast on küll õnneks harvem, aga lupjumine läheb kiiremaks,» räägib Viigimaa.

Külmaga aktiveeruvad rohkem ka trombotsüüdid ja võivad tekitada trombi.

Südamehaigustele on riskiteguriteks veel õhurõhu langus, suurem õhuniiskus ja päevavalguse nappus. Õhukvaliteet muutub samuti halvemaks, kuna köetakse palju ja autode heitgaase on rohkem. «Kui elu – ja tööruumides pole korralikku ventilatsiooni, on õhuvahetus kehv ja õhk sisaldab vähem hapnikku, aga kui ka tubakasuitsu sisse tungib, võib see juba tervist kahjustada,» märgib dr Viigimaa.

Kodade virvendusarütmiat ja ajuinsulte esineb samuti talvekuudel rohkem. «Kui vaadata riskitegureid – kõik uuringud näitavad, et vererõhk on külmadel kuudel kõrgem, kolesteroolitase, vööümbermõõt – juulis-augustis on kõige paremad näitajad tavaliselt. Talvel süüakse rohkem rasvast toitu, mis viib halva kolesterooli taseme üles.» Viigimaa soovitab tarbida rohkem kala. «Samuti tarbitakse talvel rohkem soola, mis eriti tõstab vererõhku. Kes söövad suvel vähe salatit ja puu- ja juurvilju, need talvel seda üldse tarbima ei kipu,» sõnab Viigimaa.

Veresuhkru tase muutub halvemaks – maiustatakse rohkem ja liikumist on vähem, glükoosi ei kulutata piisavalt ära.

Riietusega spasmide vastu

«Kehaliselt peaks jätkama suvise tempoga või isegi tõstma aktiivsust,» soovitab südamearst, aga toonitab: «Riietus peab vastama ilmale, et ei tekiks veresoonte spasmi – see tõstab ka vererõhku ja ka trombitekke oht suureneb.»

Isegi südamearterites võib tekkida spasm, kui inimene liiga külma õhku sisse hingab. Kui organismis tekib häireseisund, et on külm, paisatakse verre aineid, mis veresooni ahendavad ja sellega kaasneb kiire südametegevus ja spasmid võivad kaasneda ka teistes arterites, selgitav dr Viigimaa. «Koha peal, kus on lupjumine juba olemas, see võib olla isegi südameinfarkti tekke aluseks.» Stenokardiahaiged räägivad, et kui lähevad külma õhu kätte, tõmbaks nagu rinnus kinni – siis nad peavad seisma jääma, et see läheks üle.