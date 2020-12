Karmen Joller avaldas, mis aitaks meedikutel kergemini tööd teha

«Pandeemia on esile tõstnud kaks väga olulist, igaüht puudutavat valdkonda: meditsiin ja haridus. Prof. Irja Lutsar tuletas hiljuti meelde, kui olulisel määral on need kaks valdkonda seotud: lüngad hariduses toovad kaasa halvema tervise,» kirjutab sotsiaalmeedias perearst Karmen Joller.