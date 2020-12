Teadlased selgitavad, mis võib lapsi kaitsta koroonaviiruse eest

Teadlane Donna Farber oletab, et lapsed seljatavad koroonaviiruse kergesti, sest nende T-rakud on suhteliselt kogenematud. T-rakud on osa inimese omandatud immuunsusest, mis tähendab, et need õpivad elu jooksul kohatud haigustekitajaid edaspidi ära tundma. Kuna laste T-rakud on suuresti treenimata, võib neist reageerida uuele viirusele suurem hulk.