Verekeskus ootab doonoreid jõulude eel verd loovutama

Verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on 2020. aasta olnud Regionaalhaigla verekeskusele suur väljakutse — doonorite arv on langenud, kuid patsientide osakaal mitte. «Südamlik tänu kõigile doonoritele, kes ka piirangute ajastul on verepanka oma panuse andnud. Tänu teile on kõikidele haiglates viibivatele patsientidele tagatud just neile sobiv veri.»

Lellep rõhutab, et sel aastal on jõulupühad pikad, mis tähendab, et vere kogumiseks on päevi märgatavalt vähem. Patsiente, kes vajavad erakorralist vereülekannet on aga palju – seetõttu on iga doonori panus oluline ja see võib päästa kellegi elu.