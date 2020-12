USA teatas rekordarvust koroonasurmadest

Riigis on alustatud inimeste vaktsineerimist Pfizeri koroonavaktsiiniga.

USA toidu- ja ravimiameti vaktsiininõustajad kavatsevad neljapäeval kohtuda, et arutada Moderna Covid-19 vaktsiini erakorralise kasutamise luba. Eeldades, et ravimiamet annab kasutamiseks loa, kavandasid vaktsiininõustajad ka laupäevaks ja pühapäevaks kohtumisi, et rääkida levitamise järgmistest etappidest.