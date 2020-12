Psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa soovitused: mida peaks tegema laps, kellel pole kodus turvaline?

Psühholoog lisab, et tegelikult võiksid kõik täiskasvanud samuti mõelda, kas mõne tuttava lapse olukord teeb neid murelikuks ja kui teeb, siis mida tema aitamiseks teha saaks. «Abi võib olla nii vaimset tervist puudutav kui ka praktiline,» sõnab ta. «Kas lapsel on kõht tühi? On tal, mida külma ilmaga selga panna? Kas tal on võimalik kellelgagi koos midagi toredat teha? Iga lapse vajadused on erinevad.»