Koroonavaktsiinide tehnoloogia looja tunnustuseta tee: mind ei lastud isegi õppejõuks

«See on lihtsalt kuidagi uskumatu,» ütles Kariko oma Philadelphia kodust videokõnes AFP uudisteagentuurile.

See näitab, miks «on oluline, et teadust tuleks mitmel tasandil toetada».

See oleks kibemagusus võit Karikole, kelle varalahkunud ema helistas talle igal aastal pärast nominentide välja kuulutamist ja küsis, miks teda ei valitud.

Praegu 65-aastane Kariko veetis suure osa 1990ndatest, kirjutades taotlusi, et rahastada oma «sõnumi-RNA» uurimust – see käis geneetiliste molekulide kohta, mis ütlevad rakkudele, milliseid valke valmistada, mis on oluline meie keha elus ja tervena hoidmiseks.