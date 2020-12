Suhkrust loobunud Sandra Vabarna patustamisest: järgmisel päeval tabas nagu pohmakas

«Selle aasta alguses ma tundsin, et tahaks suhkrusõltuvusest natuke rohkem vabaneda. Aga siis tuli ju eriolukord ja ka mina olen vahepeal nõrk ja ka mina hakkasin küpsetama ja sööma kõiki neid saiakesi ja kooke,» selgitas Vabarna «Ringvaates».

Ta lisas, et tundis väsinuna tihti, et tahab midagi süüa ja enamasti haaras käsi sellises olukorras just magusate toitude järele. Nii tekkiski justkui suhkrusõltuvus, millest Vabarna vabaneda soovis.