Uuring ⟩ Emakakaelavähi riski on võimalik märkimisväärselt vähendada

Papilloomiviiruse (HPV) vastu suunatud vaktsiini on siiamaani kasutatud argumendiga, et vaktsiin kaitseb suure vähiriskiga HPV-tüvede eest, ja on näidatud ka kaitset emakakaela düsplaasiate ehk prekantserooside suhtes. Nüüd tõestati esmakordselt, et HPV-vastane vaktsiin kaitseb emakakaelavähi eest. Kaitse tugevus sõltub vanusest vaktsineerimise hetkel, nooremas eas vaktsineeritud saavad tugevama kaitse.

See riiklikel andmebaasidel põhinev uuring on esimene tõestus, et HPV-vaktsiin tõesti kaitseb emakakaelavähi eest, nagu kogu aeg on oodatud. HPV on seotud ka mitmete muude vähipaikmetega, kuid nende kujunemiseks on HPV-ga nakatumisest loetuna vaja pikemat aega võrreldes emakakaelavähiga. Näiteks anaalvähi diagnoosimise tipp on 40 ja suu-neeluvähkidel 50 aastat pärast HPV-ga nakatumist - seega tuleb tõestust nende vähkide eest kaitsva toime kohta oodata tõenäoliselt veel mõned aastakümned.