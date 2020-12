Selgus, miks Lasnamäe nakatumisnäitajad nii kõrged on

Viimase nädalaga on Tallinnas lisandunud ligi 1500 uut nakatumisjuhtu, neist kolmandik ehk ligi 500 on registreeritud Lasnamäel. «Viirus levib kõige paremini seal, kus on palju inimesi tihedalt koos,» rääkis Tallinna koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik.