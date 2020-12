Kas Covid-19 vaktsiin on lapseootel naistele ohutu?

Uuringutest on selgunud, et rasedatel on suurem risk Covid-19 raskel kujul läbi põdeda, vahendab Health. Välja on koorunud, et lapseootel naised satuvad suurema tõenäosusega koroona intensiivraviosakonda, neil on Covid-19 tagajärjel kõrgem risk enneaegselt sünnitada ja suurem tõenäosus sellesse surra.