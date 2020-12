Kõige olulisemaks erinevuseks on see, et Moderna vaktsiini säilitamise tingimused on lihtsamad kui Pfizeri omad. Kui Pfizeri vaktsiin nõuab säilitamiseks -75-kraadist keskkonda, siis Moderna puhul on sama näitaja -20 kraadi. See tähendab, et Moderna vaktsiini saab hoiustada ka tavalises sügavkülmikus ning ka selle transport on seetõttu märksa lihtsam.