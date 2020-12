Uus avastus ⟩ Covid-19 võib olla hoopis autoimmuunhaigus

Uuringust selgus, et raskelt koroonaviirusesse haigestunud inimeste organism hakkas viirusega kokku puutudes tootma autoantikehi, mis viiruse asemel hoopis patsiendi immuunsüsteemi ja organeid ründama asusid, kirjutab Science Alert.

Autoantikehi on juba aastaid autoimmuunhaigustega seostatud. Pole teada, miks need teatud juhtudel tekivad, kuid kahtlustatakse, et selles võivad süüdi olla erinevad keskkonnategurid ning inimese geenid.