7 lihtsat viisi, kuidas murda koroonamasendus

Isegi, kui jõusaali praegusel ajal ei kipu, siis suurepärane võimalus on õues või kodus treenida. Youtube on täis tasuta treeningvideod, samuti on ka õues jalutamine jätkuvalt ilma rahata. Iga päev vähemalt 30 minutit intensiivset liigutamist aitab korras hoida meie füüsilist- ja vaimset heaolu.

Meditatsioon ja usk on sellisel keerulisel ajal väga olulisteks võtmesõnadeks. Sotsiaalne distantseeritus võib inimestes tekitada masendust, stressi ja ärevust. Kuna erinevatest uuringutest on selgunud, et see aitab oluliselt vähendada neid seisundeid, siis on eriti oluline mediteerida iga päev.