PERHi aasta tohtriks valiti EMO ülemarst

Aasta kõneisiku tiitli pälvisid ravitöö direktor dr Helis Pokker ja infektsioonikontrolli talituse juhataja-vanemarst dr Mait Altmets. Mõlemad on tunnustatud erialaspetsialistid, kes on tiheda igapäevatöö kõrvalt leidnud aega ka meediasuhtluseks ja avalikkuse teavitamiseks. Altmetsa ja Pokkeri sõnumid avalikkusele on selged ja teaduspõhised ning nendest on kasu nii teistele tervishoiutöötajatele kui ka rahvale tervikuna.