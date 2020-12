Viimase hetkeni hapnikumaski kandes virtuaaltunde andnud õpetaja suri koroonaviirusesse

New Mexicos elanud algklassiõpetaja vend Phillip Belone ütles intervjuus CNNile, et tema õde keeldus tundide andmata jätmisest kategooriliselt. «Tema tervis oli juba nii halb, et talle anti lisahapnikku,» rääkis Phillip. Kuid pühendunud õpetaja ei jätnud ka siis oma ametit. Päeval viis ta läbi videotunde ning õhtud õpetas ta lapsi, kel puudus internetiühendus, telefoni teel.