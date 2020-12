18. päeva koroonahaige eestlane: pärast viirastuste nägema hakkamist viidi kiirabiga haiglasse

«Soovin teiega jagada oma Covid-19 kogemust, sest ikka on neid, kes kahtlevad, kas see kuramuse haigus on ikka olemas või mitte. On olemas,» põhjendab Põldma kogemuse jagamist.

Alguses kirjutas ta iga haiguspäeva kohta midagi üles, aga siis loobus, sest see on kestnud juba 18 päeva.

«Mul olid väikesed kahtlused, et midagi toimub 30. novembri päeval, õhtul tegin sauna, et äkki läheb paremaks, öösel tõusis palavik üle 38. Vot ja siit edasi ma enam alla 38 numbrit järgmised üheksa päeva ei näinud. Rutiin oli selline, et kui hakkas külm, siis võtsin tablette, jäin magama, siis higistasin, uus särk, natuke süüa ja kõvasti juua ja uuele ringile palavikuga. Ja nii üheksa päeva järjest.»

Viiendal päeval käis mehe juures kiirabi, vaatamaks, et hapnikutase veres on piisav.

Kui Põldma hakkas üheksanda päeva hommikul viirastusi ja saabus kiirabi, oli otsus pärast hapnikutaseme mõõtmist järgmine: «No paneme riidesse.» «Sain esimest korda sireenide ja viledega kiirabiga sõita,» muljetab Põldma.

«Järgmised viis päeva olin ilusti intensiivis ja sain erinevate arstide abi ja kõik ütlesid, et see haigus on kontrollimatu ja keegi ei ole põdenud sarnaselt kellegiga mitte midagi. Pideva hapniku all, erinevate seadmete abil, arstid ütlesin, et kui «ventilaatori» alla satud, siis on juba jama — ei sattunud, vedas.»

Põldma sai plasma vereülekande, palju antibiootikume, tablette, mis kõik ainult leevendasid ja aitasid edasi võidelda. «Minu immunsüsteem võitles nii, et minu enda immuunsüsteem hakkas mulle vastu töötama.»

Põldma rõhutab, et meditsiinitöötajad väärivad kõik suurt tänu.

Viiendal haiglapäeval sai Põldma tavapalatisse, lisaks veel hapnikku, mis oli juba miinimumini viidud. Samuti alustas ta füsioteraapiaga. Arsti üks peamisi soovitusi oli olla kõhuli ja hingata, kuna harjutus toetab alumisi kopse.

Põldma oli haiglas kokku 10 päeva, haigus on kulgenud praeguseks 18 päeva. Põldma sõnul võib minna veel 10 päeva, et olla 90 protsenti terve ja ilmselt täielik paranemine toimub järgmise kuu-kahe jooksul.