Lihtne nipp, mis võib aidata Covid-19sse raskelt haigestumist vältida

Teadlaste sõnul kaitseb mask kandjat ning tänu sellele jõuab inimeseni vähem viirusosakesi. Mida väiksem kogus viirust inimese organismi jõuab, seda väiksem on tõenäosus, et haigus võib raskeks kujuneda, kirjutab Healthline .

See tähendab, et karjaimmuunsuse saavutamine on maski kandes teoreetiliselt võimalik selliselt, et haigus ei mõjuta inimesi nii kohutavalt nagu see siiani teinud on.