Perearst: Covid-19 vaktsiini ostmise võimalust pole hetkel ette nähtud

«Ma ei kahtlegi, et kuskil internetiapteekides midagi müüakse, aga mina küll ei soovitaks sealt osta, sest õiget vaktsiini te sealt ei saa,» sõnas Oona ERRile antud intervjuus. «Vaktsineerimine korraldatakse Euroopa Liidus ikkagi võimalikult õiglaselt, et eelkõige saaksid vaktsiini need, kellel on suurem risk selle haiguse osas. Oma raha eest ostmist ma praegu küll ette ei näe,» ütles perearst.