Doktor Fauci avaldas, kas vaktsineerimine muutub kõigi jaoks kohustuslikuks

Doktor Buddy Greechi sõnul on hetkel veel vara vaktsiini kohustuslikuks muutmisest rääkida. «Kuna nõudlus on hetkel niivõrd suur ja vaktsiini kogused piiratud, siis ei saa hetkel kelleltki otseselt nõuda, et ta end vaktsineeriks,» ütles dr Greech ning lisas, et praegu vaktsineeritakse endiselt ainult riskigruppides olevaid inimesi. «Küll aga võib varsti esinema hakata teatud piiranguid, mis kehtivad inimestele, kes end mingil põhjusel vaktsineerida ei lase,» hoiatas ta.