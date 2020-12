USAs kukkus haiglaõde kokku pärast koroonavaktsiini saamist

Tegemist on USA osariigis Tennessees elava 30-aastase kahe lapse ema Tiffany Pontes Doveriga. Ta oli üks esimesi oma haigla töötajatest, kes vaktsiini sai. Naise vaktsineerimist tuli filmima kohalik meediaväljaanne. Peale süsti saamist andis ta intervjuu ja samal ajal, 17 mimutit pärast vaktsiini saamist, hakkas ta end väga halvasti tundma ning kukkus kokku. Kui Dover oli taastunud, siis ta selgitas, et kokku kukkumine on temapuhul tavaline.