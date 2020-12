PUUST JA PUNASEKS ⟩ Need sümptomid esinevad, kui oled koroonaviirusega nakatunud

Enamasti väljenduvad need sümptomid 2 kuni 14 päeva pärast nakatumist: palavik või külmavärinad; köha; õhupuudus või hingamisraskused; väsimus; lihas- või muu valu kehal; peavalu; maitse- või lõhnakaotus; kähe kurk; nohu; iiveldus või oksendamine ja kõhulahtisus.

CDC ütleb, et järgmised sümptomid on märgid, et peate viivitamatult pöörduma arsti poole: hingamisraskused; püsiv valu või rõhumistunne rinnus; võimetus ärgata või ärkvel püsida; sinakad huuled või nägu; muud rasked sümptomid, mis tekitavad muret.