Karpov ei olnud ainuke, kes koges male mõju kehakaalule. Tuleb välja, et eliitmängijad võivad ühe päevaga põletada hinnanguliselt 6000 kalorit. Kõik ilma oma kohalt liikumata, teatas ESPN.

Kas see tähendab, et sügavam mõtlemine on lihtne viis kaalu langetamiseks?