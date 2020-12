Psühholoog: praegu on palju depressiivsust, aga on ka viisid sellest üle saada

Tellijale

Psühholoogi sõnul pöördutakse nende poole sel sügisel oluliselt rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Lisaks ärevusele ja depressioonile esineb ka söömishäireid.

«Söömishäired on tihti seotud kontrollitundega – kontrolli justkui meil kõigil on tänavu vähem selle üle, mis toimub, ja see võib olla üks viis, kuidas proovitakse saada midagi kontrolli alla elus,» selgitab ta.

Oidermaa ütleb, et mingis mõttes ollakse juba mõneti kohanenud, et kõik võib olla väga muutlik. Teisest küljest tekitab pidev ümberkorralduste tegemine elus, ümber planeerimine siiski ärevust. «Kõige üldisemas mõttes võib öelda, et see on kuhjuv stress, mis võib olla erinevate probleemide vallandajaks,» ütleb Oidermaa.

Uudsed murekoormad

Vanemate inimeste puhul on peljatud koroonakriisi ränka mõju vaimsele tervisele, mil seistakse silmitsi valikuga koroonaohtu sattumise või üksildusse jäämise vahel. Vanemaealised tunnevad aga vähemalt sotsiaalministeeriumi uuringu järgi stressi vähem kui nooremad.

Oidermaa arvates rõhub nooremaealisi pidevate ümberkorralduste harjal tõusnud koormus. Paljud on samas hoopis jäänud tööta või väga üksinda, kaasnemas sotsiaalne isoleerumine. «Kellel on liiga palju asju teha, kellel liiga vähe – need raskused on eri tüüpi,» tähendab Oidermaa. «Muidugi on inimesed ka märkinud, et nad muretsevad või kardavad enda ja lähedaste tervise ja elu pärast. Kardetakse ka majanduslike raskuste süvenemist. Peljatakse, mida tulevik toob – kas asi läheb hullemaks? Mõeldakse veel läbi, mis võib kõik hullemaks minna. Need on teemad, mille peale paljud mõtlevad.»

Kuidas turgutada vaimu?

Heaolu tagamiseks tuleks Oidermaa sõnul vaadata üle vaimset tervist toetavad harjumused – millised on unega seotud rutiinid, kuidas on toitumise ja liikumisega. «Öeldakse, et isegi 20 minutit intensiivset liikumist päevas võiks olla depressiooni ennetava toimega.» Oidermaa soovitab teha argiselt kasvõi väikese jalutuskäigu – see on pea kõikidele jõukohane.

«Muidugi on ülimalt oluline kõik, mis puudutab üksteisega seotust ja suhtlemist, koos püsimist ja olemist. Võiks läbi mõelda, kellega võiks ühendust võtta ja juttu rääkida. Vahepeal oleks hea teha kõne, et küsida teise inimese käest, kuidas läheb, mis elus toimub ja mis mõttes mõlgub. Öelda, et mõtlesin su peale, vahetaks natuke mõtteid. Seda võiks teha pidevalt.»

Oidermaa soovitab mõelda, mis on need tahud, mis võiksid veel lisada ellu head emotsiooni. Näiteks looduses kulgemine või mõne hobi kallal tegutsemine, iga päev kasvõi natuke. «Kui otseselt midagi teha ei saa, siis vähemalt unistada! Mõelda täpselt läbi, mida tahaks teha, mis meeldiks ja võiks vahva olla. Ka unistamine võib olla tuju tõstev tegevus, mis viib välja lootusetusest.» Tänulikkuse praktiseerimine on psühholoogi sõnutsi samuti rahulolu loov – mõelda kasvõi kolm asja, mille üle saab täna tänulik olla.