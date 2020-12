UURING ⟩ Selgusid koroonasse suremise riskifaktorid

Analüüs näitas, et meestel oli 30 protsenti kõrgem tõenäosus surra võrreldes samas seisus olevate naistega. Haiglaravil viibivatel patsientidel, kes olid rasvunud, kellel oli hüpertensioon või diabeet, oli suurem risk surra kui neil, kellel antud näidustused puudusid. Selgus, et 20- kuni 39-aastastel oli eelnevalt loetletud juhtude korral suurem tõenäosus Covid-19 tagajärjel surra kui nende tervetel eakaaslastel.

«Ennustus, millistel haiglaravil viibivatel patsientidele on kõrgeim risk surra, on USA jaoks väga oluline, sest siin on haigestunuid ja hospitaliseeritud inimesi detsembrikuus olnud rekordarv,» ütles uuringu autor Anthony D. Harris. «See teadmine tuleb igaljuhul kasuks. Arvan, et mõistmine, millistel haiglaravil viibivatel COVID-19 patsientidel on suurim suremusrisk, võib aidata keerulistes olukordades raviotsuseid langetada.»