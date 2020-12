Hancock hoiatas, et ranged piirangud jäävad jõusse, kuni koroonavaktsiin on täies ulatuses välja saadetud, vahendab ERR .

«Äärmiselt raske on hoida uut tüve kontrolli all, kuni inimesed on vaktsineeritud. Säärase olukorraga oleme silmitsi järgmised paar kuud,» lisas ta.