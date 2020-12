Perearst: tean inimesi, kellel pole pärast kergelt põetud koroonaviirust tervis taastunud

Sotsiaalministeeriumi ekspertkomisjoni liige, perearst Marje Oona avaldas, et on kohanud inimesi, kellel pole pärast suhteliselt kergelt põetud koroonaviirust tervis täielikult taastunud. «Andmed näitavad, et igal kümnendal Covid-19 põdenul kestavad haigusnähud kauem kui kolm kuud,» lisas ta.