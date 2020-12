Perearst Marje Oona: Covid-19 vaktsiinil pole Ühendkuningriigis toimuvaga mingisugust seost

«Ühendkuningriigis võib olla tegemist kiiremini leviva SARS-CoV-2 tüvega, aga kas see tüvi tõepoolest levibki kiiremini, veel uuritakse,» ütleb doktor Oona. «Veel ei ole selgelt teada, kas hoogne nakatumine on seotud just selle uue tüvega või või lihtsalt sellega, et SARS-CoV-2 levib ka muidu hoogsalt. Kõrge nakkavusega haigused, kui neid ebapiisavalt piirata, levivadki eksponentsiaalselt,» lisas ta. «Kui nakatumiskordaja on kaks, siis 2000 nakatunust saab 4000, edasi 8000, 16 000, 32 000, 64 000, 128 000, 256 000, 512 000 ja järgmine samm on juba üle miljoni. Seetõttu on nakkushaiguste puhul parem karta kui kahetseda!»