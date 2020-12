Ülevaade ⟩ Mida me teame praeguseks Covid-19 uue versiooni kohta?

Küsimus, millega teadlased nüüd silmitsi seisavad, on lihtne: millisesse neist kategooriatest kuulub koroonaviiruse versioon VUI-202012/01? Kas sellega kaasneb suurenenud risk tervisele või ei? Viiruse kiire leviku taga Inglismaal võib teoreetiliselt olla ka see, et paljud inimesed eiravad Covid-19 piiranguid ning nakatavad nii käitudes paljusid teisi, kirjutab The Guardian.