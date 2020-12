Kas praeguseks välja töötatud vaktsiin uue koroonaviiruse tüve puhul toimib?

Vaatamata sellele, et paljudele on muret tekitanud koroonaviiruse muteerumine, siis ikkagi on Walter Reedi eksperdid optimistlikud ja arvavad, et praeguseks välja töötatud vaktsiin toimib ka uue koroona variandi puhul. «Ilmselt see mutatsioon ei ole ohuks, kuid siiski peame hoolsad olema ja edasi uurima,» ütles Dr. Nelson Michael.