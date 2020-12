Vähiravifond on tänavu 300 000 euroga miinuses

Fond on tänavu toetanud rohkem kui 150 inimest, kellest noorimad alles 20ndates eluaastates. Palju on abisaajate hulgas noori pereemasid ja pereisasid, kellel kodus väikelapsed. Fond on siiamaani suutnud ära rahastada kõikide abivajajate ravi, kuid kulutanud ära ka kõik reservid.

«Oleme täna justkui noateral. Ühest küljest valitseb tänutunne meie annetajate vastu, tänu kellele oleme saanud isegi sellisel keerulisel aastal kõikidele abivajajatele kindlustada lootuse ja parima elupäästva ravi. Teisest küljest on selle aasta suur miinus 300 000 eurot muret tekitav tõsiasi. Meil on kassa vabadest vahenditest ehk igasugustest reservidest tühi ning olukord tüürib meid raskete valikute suunas,» ütleb vähiravifondi juhataja Toivo Tänavsuu.

Fondi poolt inimeste ravisse panustatud 2,4 miljonist eurost ligi kümnendiku ehk 216 000 eurot on Eesti riik tänavu teeninud ravimite käibemaksuna.

«Sel keerulisel ajal kutsume kõiki Eesti inimesi ja ettevõtteid mitte ainult jõulude ajal annetama, vaid tulema kasvõi pisikese summaga fondi püsitoetajaks. Järgmine abivajaja võib olla ükskõik kes - meie lähedane, pereliige, sõber või kolleeg. Küll on siis hea tõdeda, et õnneks on olemas vähiravifond.»

Tänavu on fondile suureks abiks koostöö ETV heategevusprogrammiga «Jõulutunnel», mis kogub annetusi vähihaigete toetuseks. Saade on eetris 25. detsembril ETV ja ETV+ kanalil ning sõna saavad seal vähiravifondi abisaajad, need, kes abi enam ei vaja, vabatahtlikud, töötegijad jpt.

«Jõulutunneli» annetusnumbrid on avatud:

900 4005 annetad 5 eurot

900 4010 annetad 10 eurot

900 4050 annetad 25 eurot

Pangaülekandeks:

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Luminor: EE591700017003638161